Общество 24 августа 2023, 14:11 Психолог Скорина рассказала, почему человек может испытывать тревожность Психолог Скорина: тревожность может появиться, когда человек не справился со стрессом

Читать 360tv в

Клинический психолог Елена Скорина в беседе с «ФедералПресс» назвала самые распространенные причины появления тревожности. По словам специалиста, это состояние характерно для тех людей, которые не смогли справиться со стрессом.

Иногда испытывать тревогу — это нормально. Причин у подобного состояния множество: от наследственной предрасположенности до психотравмирующей окружающей среды.

Реклама

Быстрое преодоление тревожности говорит о том, что адаптационные механизмы человека помогают ему справляться со стрессом, добавила психолог.