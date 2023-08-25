Общество 25 августа 2023, 13:07 Психолог Скорина рассказала, что карманные деньги для ребенка нужно рассчитать из его ежедневных трат

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Клинический психолог Елена Скорина в беседе с изданием «ФедералПресс» дала совет родителем, каким образом можно рассчитать количество карманных денег для ребенка.

Как отметила специалист, в первую очередь родители должны научить свое чадо обращаться с деньгами, то есть дать ему понятие, на что стоит тратиться, а что не заслуживает внимания.

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Количество денег на карманные расходы зависит от финансовых возможностей семьи. Родители могут подсчитать, сколько ежедневно их ребенок тратит на питание, проезд и что-то вкусное, и выделить ему эту сумму. Дети сами выберут, тратиться им на ежедневные покупки или же приобрести дорогую вещь.