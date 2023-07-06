06 июля 2023, 17:42
Психолог Скорина: перенести жару на работе можно легче, если учитывать свои биоритмы
У многих сотрудников снижается работоспособность в сильную жару. О том, как мотивировать себя работать летом, рассказала психолог Елена Скорина в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, каждому человеку необходимо прислушаться к своим биоритмам и понять, в какой промежуток времени работа идет наиболее активно. Кроме этого, сотрудникам следует не забывать делать перерывы на отдых.
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Также психолог порекомендовала почаще быть в моменте и понимать свои эмоции, чтобы в разных случаях вовремя с ними справляться.
Работа
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