Общество 06 июля 2023, 17:42 Психолог Скорина: перенести жару на работе можно легче, если учитывать свои биоритмы

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У многих сотрудников снижается работоспособность в сильную жару. О том, как мотивировать себя работать летом, рассказала психолог Елена Скорина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, каждому человеку необходимо прислушаться к своим биоритмам и понять, в какой промежуток времени работа идет наиболее активно. Кроме этого, сотрудникам следует не забывать делать перерывы на отдых.

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Также психолог порекомендовала почаще быть в моменте и понимать свои эмоции, чтобы в разных случаях вовремя с ними справляться.