Психиатр Скавыш рассказал, что плохое воспитание может привести к развитию агрессии у ребенка | 360°

Общество 06 октября 2022, 13:03 Поделиться Telegram

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Viber Психиатр Скавыш рассказал, что плохое воспитание может привести к развитию агрессии у ребенка

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Недостаточное внимание ребенку или воспитание в традициях «уголовщины» может привести к развитию агрессии. Об этом для сайта РИАМО рассказал детский врач-психиатр Владимир Скавыш.

«Агрессия — это злое, деструктивное поведение, пусть даже и словесная (вербальная) агрессия», -= пояснил врач.

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По его словам, уровень агрессивности зависит от уровня культуры, воспитанности, гармоничности личности человека. При этом подростковый возраст сам по себе не является оправданием для агрессии у ребенка. Скавыш назвал частые причины развития агрессии.

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«Социально-педагогическая запущенность и невоспитанность конкретного ребенка или подростка, либо „воспитание“ в традициях уголовщины с социал-дарвинизмом: „Глотай и бей других, чтобы тебя самого не съели“. Нередко у конкретной агрессивной личности бывает комбинация причин, сочетание проблем», — рассказал психиатр.

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