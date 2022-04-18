Психолог Сюзанна Деджес-Уайт назвала признаки «токсичного позитива»

«Токсичный позитив», или стремление сохранять жизнерадостность во что бы то ни стало, приводит к подавлению эмоций и вредит психике человека. Об этом в статье для Psychology Today рассказала психолог и кандидат наук Сюзанна Деджес-Уайт, написали «Известия».

«Несмотря на то, что оптимизм в отношении будущего может быть ключом к благополучию, отказ признать факты сложной ситуации может фактически поставить под угрозу наше физическое и эмоциональное здоровье», — объясняет психолог.

Когда человек решает сохранять «позитив» даже в самых ужасных и катастрофических ситуациях, он начинает подавлять собственные негативные эмоции. Это может повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, увеличить риск метаболических заболеваний и даже увеличить риск ожирения. К тому же, подавленные эмоции могут проявиться позже, вылившись в нервный срыв.

«Если мы проводим дни, притворяясь, что „все в порядке“, мы можем проводить вечера раздражительными или вспыльчивыми с людьми, которые нам больше всего нужны в жизни», — добавила специалист.