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    18 апреля 2022, 13:26

    Психолог Сюзанна Деджес-Уайт назвала признаки «токсичного позитива»

    Полина Гребенщикова

    «Токсичный позитив», или стремление сохранять жизнерадостность во что бы то ни стало, приводит к подавлению эмоций и вредит психике человека. Об этом в статье для Psychology Today рассказала психолог и кандидат наук Сюзанна Деджес-Уайт, написали «Известия».

    Психолог Сюзанна Деджес-Уайт назвала признаки «токсичного позитива»

    «Несмотря на то, что оптимизм в отношении будущего может быть ключом к благополучию, отказ признать факты сложной ситуации может фактически поставить под угрозу наше физическое и эмоциональное здоровье», — объясняет психолог.

    Когда человек решает сохранять «позитив» даже в самых ужасных и катастрофических ситуациях, он начинает подавлять собственные негативные эмоции. Это может повысить кровяное давление и частоту сердечных сокращений, увеличить риск метаболических заболеваний и даже увеличить риск ожирения. К тому же, подавленные эмоции могут проявиться позже, вылившись в нервный срыв.

    «Если мы проводим дни, притворяясь, что „все в порядке“, мы можем проводить вечера раздражительными или вспыльчивыми с людьми, которые нам больше всего нужны в жизни», — добавила специалист.