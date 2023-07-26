Общество 26 июля 2023, 13:42 Психолог Синютина рассказала, когда мужчина может не заплатить за девушку в ресторане Психолог Синютина: европейцы привыкли делить счет пополам

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Психолог Юлия Синютина рассказала, в каких случаях мужчина может не заплатить за девушку в кафе или ресторане. Об этом сообщил сайт «Страсти».

По словам специалиста, русский мужчина, выросший в западных странах, может иметь абсолютно европейский менталитет. Собираясь с ним на свидание, необходимо быть готовой к тому, что он будет делить счет пополам. К таким правилам привыкли и европейские мужчины.

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Женщина может заплатить за себя в ресторане, если она идейная феминистка. И может принять за оскорбление попытку мужчины рассчитаться за еду и напитки.

Если девушка не хочет давать надежду мужчине после свидания, ей также лучше оплатить счет за себя самой, добавила Синютина.