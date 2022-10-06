Психолог Синютина рассказала, как отвлечься от плохих новостей | 360°

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Психолог Синютина рассказала, как отвлечься от плохих новостей

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Психолог Юлия Синютина дала советы, которые помогут справиться с большим количеством плохих новостей. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«Совет первый: можем — делаем, не можем — не переживаем», — заявила психолог.

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Она пояснила, что следует перестать беспокоиться из-за плохих вещей, на которые все равно нельзя повлиять. Также Синютина считает важным помнить, что справедливость восторжествует.

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Кроме того, следует дать себе возможность пережить негативные эмоции, чтобы потом настроиться на позитивный лад, заключила психолог.

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