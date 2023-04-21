Общество 21 апреля 2023, 11:43 Психолог Синютина объяснила, почему людей привлекают партнеры с одинаковыми недостатками Психолог Синютина: люди выбирают тот типаж, с которы ранее уже строили отношения

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Люди притягивают в свою жизнь людей с теми же недостатками, которые были у их предыдущих партнеров, поскольку не любят менять типажи. Об этом «Дни.ру» рассказала психолог Юлия Синютина.

Чаще всего девушки выбирают себе в партнеры тех мужчин, которые так или иначе похожи на их отцов. Иногда они ориентируются на любимых персонажей из книг или фильмов.

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«Третьим источником формирования идеальной картинки являемся мы сами. Многие люди не считают недостатками свои собственные слабости, поэтому и в партнерах стараются их не замечать», — добавила специалист.

Например, интроверты предпочитают строить отношения с такими же тихими и спокойными людьми, а курильщик легко выберет себе в пару того, кто также не против покурить, резюмировала Синютина.