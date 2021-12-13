Психолог Синарев предложил поддерживать настроение в период зимних морозов физическими упражнениями

Комфортно пережить зимние морозы поможет хорошее физическое состояние. Об этом заявил психолог Дмитрий Синарев в беседе с агентством «Прайм». По словам специалиста, в зимний период, чтобы поддерживать настроение на уровне, надо стать заботливым хозяином самому себе.

Синарев отметил, что чем разнообразнее будет пищевой рацион, тем лучше будет физическое состояние и, соответственно, настроение. По его словам, борьба организма с холодом является энергозатратной деятельностью. Поэтому зимой лучше не прибегать к диетам и похудению, написала «Газета.ru».

Во время холодов организму, напротив, требуется большой запас витаминов и пища, богатая калориями. Также в этот период важно не забывать про физическую активность. Если нет возможности ходить в спортзал или нет стимула заниматься спортом дома, можно выходить на долгие пешие прогулки.

Ранее врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко предложил защитить лицо от мороза шарфами, либо же с помощью маски.