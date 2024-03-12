Общество 12 марта 2024, 17:08 Психолог Симуран назвала семью и здоровье залогом счастливой старости

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Стратегия думать о будущем завтра и наслаждаться тем, что все хороше в настоящем, не приведет к счастливой старости. Таким мнением с РИАМО поделилась бизнес- и бренд-стратег, психолог Владмира Симуран.

По ее словам, очень важно заранее позаботиться о будущем. В частности, следить за здоровьем, поддерживать отношения с семьей и реализовываться в работе, — это то, что человек может сделать для того, чтобы встретить старость спокойно, добавил RT.

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«Каждый из них можно превратить в вектор, который нужно увидеть, учитывать и сделать основой стратегии дальнейшей жизни», — заявила эксперт.

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