Общество 09 июня 2023, 13:05 Психолог Симонова: ссоры в отношениях помогают выплеснуть накопившиеся эмоции

Читать 360tv в

В некоторых случаях ссоры между партнерами идут на пользу отношениям, они помогают выплеснуть все накопившиеся эмоции. Об этом сообщила психолог Вероника Симонова в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, также в ходе ссоры партнеры могут услышать потребности друг друга и понять свои истинные чувства. Кроме того, благодаря конфликтам люди могут четче выстроить личные границы.

Реклама

Как сообщило Utro.ru, причиной ссор могут быть элементарные недовольства из-за незакрытого тюбика пасты и беспорядка в доме.