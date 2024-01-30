Общество 30 января 2024, 16:14 Психолог Силина рассказала, что к прокрастинации может приводить высокая интенсивность рабочих задач

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Прокрастинация может появляться у человека при высокой интенсивности сложных задач. В таких случаях непонятно, к чему приступить в первую очередь. Об этом изданию Life сообщила кандидат психологических наук Ольга Силина.

У некоторых людей привычка прокрастинировать появилась еще с детства, когда родители могли показывать пример с оттягиванием неприятных задач. Взрослый человек может жить с надеждой, что кто-то другой выполнит за него его дела.

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Прокрастинацию могут провоцировать большие рабочие отчеты или какое-то физиологическое неприятие, добавила Силина.