Психолог Силенок посоветовала уделять чтению новостей не более 30 минут в день

Руководитель горячей линии психологической помощи клуба «Мы вместе» Инна Силенок рассказала, какое количество времени за день можно уделить чтению новостей. По ее словам, чтобы уменьшить тревожность, стоит отводить на получение информации не более получаса, написало РИА «Новости».

Специалист отметила, что у людей появилась новая форма зависимости от новостей в интернете.

«Только начала затихать волна пандемии, как возникла новая психотравмирующая ситуация. Одним из самых дестабилизирующих факторов является информационная напряженность. Противоречивые новости, которые люди получают часто из непроверенных источников. Появилась новая форма зависимости — зависимость от новостей в интернете, „западание“ на негативную информацию», — процитировала «Газета.ru» слова Силенок.

Россиянам следует взять под контроль свое психоэмоциональное состояние и минимизировать пребывание в интернете до одного раза в сутки. Если у человека начинает появляться бессонница, тревога или приступы паники, стоит обратиться к специалистам.