Психолог Сидняев рассказал, как перестать бояться полетов

Лучше всего справляться с аэрофобией помогает техника переключения внимания. Об этом «Газете.ru» рассказал клинический психолог Виталий Сидняев.

По словам специалиста, с помощью переключения внимания можно чередовать напряжение и расслабление.

«Как только чувствуете, что вас накрывают страх или паника, начните описывать про себя формы облаков, которые видно в иллюминаторе, посчитайте, сколько кресел впереди. Мысленно расскажите, что вы сейчас видите, с описанием свойств», — процитировало радио «Комсомольская правда» слова специалиста.

Сидняев также предложил использовать дыхательную гимнастику, в которой следует медленно и спокойно вдыхать, положив руку на живот и считая до четырех. Затем на выдохе нужно посчитать до шести и убрать руку. Самое важное, по его словам, в этот момент думать о дыхании и о руке, а не о полете.

Психолог добавил, что выполнять технику дыхания следует до тех пор, пока тревога, страх или паника не начнут уменьшаться.⁣⁣