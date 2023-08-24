Общество 24 августа 2023, 14:14 Психолог Шувалова заявила, что за склонностью скупать новинки может прятаться инфантилизм

Читать 360tv в

Приверженность человека к трендам и тяга к покупкам новинок может говорить о его инфантилизме. Об этом RuNews24.ru сообщила психолог Лилия Шувалова.

По словам специалиста, «противостоять» рекламе навязчивых трендов поможет понимание того, зачем вам нужна та или иная вещь. Перед покупкой психолог порекомендовала проанализировать рынок предложений, сопоставить цены и функциональные возможности товара у разных продавцов.

Реклама

Сперва можно положить товар в корзину, если вы хотите приобрести его онлайн, а затем «созреть» для совершения покупки. Если товар был навязан маркетологами, то он и дальше будет лежать в корзине, добавила Шувалова.