Общество 05 декабря 2023, 16:38 Психолог Шувалова: ребенок может повлиять на мнение родителей при выборе профессии, продемонстрировав уровень зарплат

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Зачастую дети не могут донести до родителей ценность и важность выбора будущей профессии. Взрослые полагают, что они лучше все знают, и не ориентируются на мнение ребенка. Как поступить в такой ситуации, рассказала в беседе с RuNews24.ru психолог Лилия Шувалова.

Чтобы изменить отношение матери и отца к данному вопросу, можно продемонстрировать им средний уровень зарплат по избранной специальности, объяснила эксперт.

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«Кроме того, я бы посоветовала подростку сформировать у родителей доверие к будущей образовательной среде и траектории профессионального развития. Заручиться поддержкой выбранного вуза, отправиться на день открытых дверей, познакомиться с будущими преподавателями, чтобы родители понимали уровень компетенций и значимость будущих наставников своего ребенка», — добавила Шувалова.

По ее словам, взрослым важно увидеть и осознать перспективы будущего образования.