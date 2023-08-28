Общество 28 августа 2023, 11:34 Психолог Шувалова назвала вспышки ярости и агрессию у мам признаками эмоционального выгорания

Читать 360tv в

Одними из главных признаков эмоционального выгорания у мам становятся необъяснимые вспышки ярости и агрессии на собственного ребенка. Об этом сообщила психолог Лилия Шувалова в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, подобные состояния часто сопровождаются снижением социальной активности женщины, изменением ее общего эмоционального фона и внешности.

Реклама

Кроме того, эмоциональное выгорание у мам может развиваться на фоне недостатка качественного сна и отсутствия помощи в уходе за детьми со стороны близких людей, добавила врач.