Общество 23 августа 2023, 14:56 Психолог Шувалова: импульсивные покупки указывают на высокий уровень тревожности человека

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Склонность к импульсивным и спонтанным покупкам может сигнализировать о высоком уровне тревожности человека. Об этом сообщила психолог Лилия Шувалова в беседе с RuNews24.ru.

По словам специалиста, люди с тревожными расстройствами с помощью покупки ненужных вещей интуитивно пытаются организовать себе безопасную среду. Также зачастую такие покупки становятся способом психологической защиты.

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Если в детстве ребенок жил в тяжелых условиях, то в зрелом возрасте он может начать компенсировать нехватку игрушек нерациональными растратами, добавила Шувалова.