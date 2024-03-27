Общество 27 марта 2024, 18:16 Психолог Шушкина напомнила, что регулярные занятия спортом снижают уровень стресса

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Регулярная физическая активность и занятия спортом не только полезны для здоровья тела, но и благотворно влияют на психологическое состояние. Об этом РИАМО рассказала психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Людмила Шушкина.

Она объяснила, что речь идет, в первую очередь, о людях, которые все время находятся в состоянии стресса и эмоциональных перегрузок. Им хорошо подойдут волейбол, футбол и другие игровые виды спорта в команде. Они помогают не только снять напряжение, но и наладить общение с другими людьмт.

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Как добавил «Петербургский дневник», можно выбрать любой вид спорта по душе. Главное, заниматься им с удовольствием.

«Рисование, пение, игра на музыкальных инструментах, занятие актерским мастерством — также отличные инструменты, чтобы снять эмоциональное напряжение и выразить эмоции», — добавила психолог.

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