Общество 22 января 2024, 11:10 Психолог Штейнбрехер призвала родителей максимально оградить ребенка от бракоразводного процесса

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Родителям, которые решили расстаться, стоит максимально оградить ребенка от бракоразводного процесса. Об этом сообщила педагог-психолог Натали Штейнбрехер в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, отношения у супругов могут быть завершены, но у родителей — они остаются навсегда. Развод может травмировать ребенка в любом возрасте, в таких ситуациях с ним важно постоянно разговаривать и быть честным.

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«Обязательно скажите своему ребенку, что он невиновен в вашем разводе. Будьте честными, объясняя, почему вы разводитесь, но не старайтесь сделать другого родителя плохим», — посоветовала психолог.