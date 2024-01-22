Общество 22 января 2024, 11:12 Психолог Штейнбрехер: не стоит сохранять несчастливый брак ради детей

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Многие супружеские пары, в которых больше нет любви, пытаются сохранить отношения ради детей. Жизнь в такой несчастливой семье только вредит ребенку, сообщила педагог-психолог Натали Штейнбрехер в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, на самом деле пары не расстаются из-за страхов по поводу одиночества, общественного осуждения и сложного материального положения. Эти страхи не настолько значимы, чтобы жертвовать собой и здоровьем собственного ребенка.

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«Искренне убеждена, что не стоит сохранять семью ради детей. Напротив, лучше подать на развод ради их будущего благополучия», — отметила психолог.