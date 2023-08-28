Общество 28 августа 2023, 15:53 Психолог Шматов рассказал, можно ли учиться с помощью нейросетей Психолог Шматов: нейросети не влияют на процесс обучения

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Нейросети не могут влиять на процесс обучения, поскольку у современных людей сложилось многозадачное мышление. Об этом сообщил психолог Максим Шматов, комментируя опрос одной из IT-школ о том, что 65% российских студентов используют нейросети в учебе. Слова специалиста передала «Вечерняя Москва».

Главное преимущество искусственного интеллекта в том, что он помогает школьникам выполнять рутинные задания.

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«Нейросети же помогают студентам и школьникам выполнять рутину. Chat GPT улучшает когнитивную функцию. Информации сейчас переизбыток, но нужную они всегда найдут», — сообщил эксперт.

Нейросеть не ухудшает нейронные связи школьников, у них просто перестраивается мышление, добавил Шматов.