Общество 16 апреля 2024, 14:42 Психолог Шляпников посоветовал людям с повышенной агрессией заняться дыхательными практиками

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Завкафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников в разговоре с сайтом Life рассказал россиянам, как эффективно справляться с агрессией.

По словам специалиста, советы о том, что стоит пойти покричать в лес и выплеснуть негативные эмоции, на самом деле не работают. Подобный метод способен лишь усугубить ситуацию, считает эксперт.

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«Чтобы справиться с агрессией, человеку в первую очередь важно осознать, что его поступки и эмоции причиняют вред окружающим. Затем необходимо провести работу над собой и научиться контролировать злость», — сказал он.

Когда человек поймет причину агрессии, он может приступать к дыхательным практикам, а затем уже начинать полноценное взаимодействие с психологом.