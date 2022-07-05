Психолог Шкуратова рассказала, как можно утешить человека после потери близкого

Клинический психолог центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Ольга Шкуратова объяснила, как правильно подбирать слова, чтобы поддержать человека, у которого недавно умер родственник или близкий друг. Об этом написал сайт РИАМО.

По словам специалиста, расспрашивать о трагедии можно, однако делать это нужно без лишних эмоций.

«Сразу после трагедии человек испытывает шок. В это время необходимо его успокоить, посочувствовать ему и в некотором роде „растормошить“, дать понять, что вы разделяете его горе. Допустимо расспросить о трагедии, избегая при этом фраз вроде „как же так произошло, все же было хорошо“, напоминающих о тяжести и неизбежности произошедшего», — сказала Шкуратова.

Психолог считает, что такое выражение как «надо держаться» не поможет утешить горюющего.

«Страдающему нужно протянуть руку помощи, предложить содействие в бытовых делах. Говорите о том, что вы рядом и всегда готовы помочь», — заключила психолог.