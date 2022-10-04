Психолог Шишлев рассказал, что школа сильно влияет на психику детей | 360°

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Психолог Шишлев рассказал, что школа сильно влияет на психику детей

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Психолог Марк Шишлев рассказал, что ментальное здоровье ребенка сильно зависит от обстановки в школе. Об этом сообщила Lenta.ru.

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По данным сайта kp.ru, на уверенность учеников влияют оценки. Они могут и мотивировать, и демотивировать. Причем, играют роль не только результаты учебы, но и отношение к ним со стороны родителей, учителей и одноклассников, заключил Шишлев.

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