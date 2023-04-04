04 апреля 2023, 13:11
Психолог Шиманская рассказала, в каких случаях реклама многодетного материнства будет эффективной
Реклама модели многодетного материнства будет эффективна благодаря демонстрации преимуществ таких семей. Такое мнение выразила преподаватель Московского института психоанализа, психолог Виктория Шиманская в беседе с «Национальной службой новостей».
Ранее депутаты Госдумы предложили использовать ролевую модель многодетной семьи в рекламе. По словам психолога, чтобы такой формат стал рабочим механизмом, в социальных роликах необходимо снимать тревоги и родительские страхи.
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Шиманская также отметила, что в рекламе должны сниматься не актеры, а настоящие семьи со своими детьми.
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