Общество 20 февраля 2024, 18:07 Психолог Шихова: регулярные прогулки помогут школьникам справиться с нагрузкой в третьей четверти

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Третья четверть является самой длинной, в этот период школьники очень устают от учебного процесса. Справиться с нагрузкой им помогут регулярные прогулки и витамины, сообщила психолог Ольга Шихова в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, признаками усталости у детей станут головные боли и беспокойный сон. В такие моменты родителям важно окружить ребенка заботой, не создавать невроза вокруг оценок и по возможности устроить дополнительный выходной.

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«Если ребенок под конец четверти устал и начинает получать хуже оценки, наверное, важно не делать из этого драму и дополнительно ребенка не нагружать», — отметила Шихова.