Психолог Шибаев рассказал, как справиться с предновогодним стрессом

Дни перед Новым годом для многих становятся испытанием, поскольку нервирует покупка подарков, планирование праздника и другие хлопоты. Психолог Илья Шибаев рассказал «Российской газете», как справиться со стрессом предновогодних недель.

Планировать подарки, визиты к близким и другие задачи, связанные с праздником, лучше заранее. Для наглядности психолог посоветовал изложить все планы на бумаге.

«Предварительно спланируйте, что бы вы хотели получить от праздника: что и кому хотите подарить, с кем его провести, в какой атмосфере. При этом не старайтесь вгонять себя в рамки. Вовремя остановитесь: не думайте, что вы ничего не успеваете и что что-то пойдет не по плану», — посоветовал Шибаев.

У некоторых стресс связан с тем, что Новый год встречать не с кем, написали «Известия». По словам Шибаева, если сложилась такая ситуация, ее нужно постараться обернуть в свою пользу.

«Если вы остались в одиночестве, то это тоже не повод для стресса, сделайте то, чего ранее не делали. Это будет ваш подарок самому себе, где вы получите новые и незабываемые эмоции, которые будут греть вас на протяжении следующего года», — сказал психолог.