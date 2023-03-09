Общество 09 марта 2023, 15:49 Психолог Шестаков рассказал, что испытывать ревность в отношениях абсолютно нормально

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Клинический психолог, гипнотерапевт, член Ассоциации Когнитивно-Поведенческой Психотерапии Алексей Шестаков в разговоре с РИА ФАН рассказал, что ревность в отношениях — это абсолютно нормальное явление.

При этом специалист добавил, что ревность может быть как здоровой, так и не совсем.

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«Нездоровые проявления — это когда мы начинаем постоянно контролировать каждый шаг нашего партнера, просматривать его личные переписки, лишать его собственного пространства, тотально контролируем каждый аспект его жизни», — сказал Шестаков.

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Такое поведение, по мнению психолога, может обернуться физическим и психологическим насилием. Кроме того, навязчивые мысли о неверности любимого сказываются на качестве отношений.