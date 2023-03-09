Общество 09 марта 2023, 15:47 Психолог Шестаков назвал ревность в отношениях абсолютно нормальной реакцией

Читать 360tv в

Возлюбленные зачастую испытывают чувство ревности к своему партнеру. О том, почему такая эмоция является абсолютно нормальной реакцией человека, рассказал клинический психолог, гипнотерапевт Алексей Шестаков в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, ревность возникает из-за боязни потерять близкого человека, поэтому и является нормальным проявлением эмоций у партнеров. Однако ревность может быть как здоровой, так и нездоровой.

Реклама

Психолог подчеркнул, что в худших случаях такая реакция может привести к тотальному контролю действий партнера.

Реклама