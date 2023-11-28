28 ноября 2023, 11:47
Психолог Шаврова рассказала, что снег и новогодняя суета вызывают романтические порывы
Зимой у людей часто появляются романтические порывы и желание флиртовать. Почему так происходит, Life рассказала психолог Татьяна Шаврова.
Она объяснила, что осенью начинается застой, люди укутываются во много слоев одежды, перестают чувствовать себя привлекательными. Но с приходом первого снега и предновогодней суеты снова начинается период романтических настроений.
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«Поиск подарков и корпоративы — статистически самая активная пора для новых знакомств и завязывания романов», — рассказала психолог.
психология
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