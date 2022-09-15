Психолог Шантур рассказала, с чем могут быть связаны ночные кошмары | 360°

Общество 15 сентября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Viber Психолог Шантур рассказала, с чем могут быть связаны ночные кошмары Психолог Шантур: ночные кошмары могут сообщать о подавленной агрессии Unsplash

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Психолог Татьяна Шантур в разговоре с журналистами Lenta.ru объяснила, с чем могут быть связаны частые ночные кошмары. Как отметила специалист, на них могут указывать проблемы с ментальным здоровьем и подавленная агрессия.

Люди, которые часто испытывают эмоциональные переживания, могут видеть ночные кошмары и иметь бессонницу.

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«Часто на человеке сказывается токсичная атмосфера на работе, в которой он вынужден пребывать каждый день. Или ему просто не нравится то, чем он занимается. Из-за этого он находится в состоянии стресса. А сильное перенапряжение, как и невроз, могут приводить к неприятным сновидениям. Это естественный процесс. Как правило, если устранить источник негативных эмоций, уходят и кошмары», — сообщила специалист.

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Чувство вины или нездоровые отношения в семье также могут сказаться на качестве сна.

«Семейные конфликты, ссоры, абьюз всегда становятся причиной ухудшения сна. Часто разборки между партнерами сопровождаются чувством вины со стороны одного из них, что оказывает разрушительное действие на психику. Как следствие, могут начаться кошмары», — заключила Шантур.

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