Психолог Шахов рассказал, почему люди ревнуют

Ревность — зачастую необоснованное чувство, которое нередко объясняется личными проблемами ревнующего. Почему возникает ревность, для сайта РИАМО рассказал социальный психолог Александр Шахов.

Например, причиной может быть низкая самооценка. Когда человек не уверен в себе и в своей привлекательности, он может думать, что партнер предпочтет другого.

Часто ревнуют люди, у кого в прошлом уже был болезненный опыт измены партнера. После такого бывает сложно снова научиться доверять людям.

Частая причина ревности — тревожный тип привязанности. Это относится к людям, к которым в детстве родители относились холодно и не уделяли им достаточно внимания. Ребенок еще в детстве ревнует родителей к тем, кому они уделяют больше внимания, чем ему (например, к братьям и сестрам), а потом переносит это чувство во взрослую жизнь.