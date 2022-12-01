01 декабря 2022, 17:05
Психолог Шахов рассказал о мужских обязанностях в семье
Психолог Шахов: мужчина должен обеспечивать финансовую безопасность семьи
Психолог Александр Шахов заявил, что мужчина должен заботиться о финансовом обеспечении семьи. Об этом сообщило РИАМО.
«Кроме того, что мужчина должен думать о деньгах, он должен подумать и о том, чтобы его семья была защищена от физических и психологических нападок извне и изнутри тоже», — добавил Шахов.
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Также необходимо делать партнерше комплименты и дарить цветы, уточнил сайт kp.ru. Еще один важный пункт — участие в воспитании детей. Отец должен заботиться о них наравне с матерью, заключил Шахов.
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