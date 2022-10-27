Психолог Шахов рассказал о методике, которая позволяет почувствовать себя счастливым | 360°

Общество 27 октября 2022, 13:21 Психолог Шахов рассказал о методике, которая позволяет почувствовать себя счастливым Психолог Шахов: нужно найти три вещи, которые вас обрадуют Unsplash

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Психолог Александр Шахов в разговоре с журналистами РИАМО рассказал, что существует методика, которая буквально за минуту позволяет человеку почувствовать себя счастливым.

Ее суть заключается в следующем: нужно на 10 секунд закрыть глаза, сделать три глубоких вдоха и длинных выдоха, а затем подумать о вещах, которые радуют. Специалист подчеркивает, что необходимо испытать предвкушение радости и с ним открыть глаза.

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«Эта методика помогает мне самому и помогла моим клиентам. Она проста и сложна в то же время. Когда вы ее прочтете, вы скажете: „Это просто, ерунда какая-то, это не работает“. В этом вся и сложность — вы не поверите в нее», — добавил психолог.

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Шахов посоветовал найти три вещи, которые в вашем понимании являются красивыми. Это может быть лицо прохожего человека, либо красивая ветка на дереве, или же край неба.

Сама сложность этого упражнения заключается в том, что человек просто не может найти три вещи, которые его радуют. При этом радость должны быть не надуманной, вы должны почувствовать теплоту и комфорт в теле.