Психолог Шахов рассказал, как повысить самооценку | 360°

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Психолог Шахов рассказал, как повысить самооценку

Психолог Шахов: необходимо думать о себе позитивно и научиться говорить «нет»

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Социальный психолог Александр Шахов в разговоре с изданием РИАМО перечислил способы, которые помогают повысить самооценку. Первым делом специалист рекомендует думать о себе в позитивном ключе, а также не сравнивать себя с другими.

«Признать, что имеешь проблемы с самооценкой, — уже полдела. Следующий шаг — начать ситуацию исправлять», — добавил психолог.

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Шахов рекомендует чаще хвалить себя и не забывать о собственной уникальности. Он также предлагает окружить себя теми людьми, которые вас любят, уважают и ценят.

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«Если вы решили работать над своей самооценкой, заручитесь поддержкой — это может быть подруга, сестра или единомышленницы из чатов и форумов поддержки», — процитировала Neva.Today слова эксперта.

Психолог также отметил, что человек с низкой самооценкой должен научиться говорит «нет» другим людям, если он действительно не хочет делать то, что от него просят. Все эти шаги смогут повысить самооценку и закрепить мнение о том, что с вами все в порядке, добавил Шахов.

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