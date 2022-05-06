Психолог Шахов рассказал, как поддержать женщину

Поддерживая женщину в трудной ситуации, нужно искренне выслушать ее и не давать непрошенных советов. Об этом для сайта РИАМО рассказал социальный психолог Александр Шахов.

По словам психолога, многие люди подсознательно копируют способ «поддержки», которым их в детстве пытались успокоить родители. В случае, если человек чем-то расстроен его пытаются пристыдить за его переживания или обесценить их («Не ной!», «Сколько можно сопли распускать!», «Раздул трагедию на пустом месте!» — подобные фразы никогда не успокоят расстроенного человека).

«Искренне выслушайте. Для этого используйте технику активного слушания, когда ваше внимание полностью приковано к мыслям и эмоциям собеседника. Дослушайте человека до конца, не отвлекайтесь на свои проблемы или мысли. Постарайтесь вникнуть в то, что вам говорят. Особенно, если вы пытаетесь поддержать женщину. Как известно, дамы любят ушами, поэтому им крайне важно, чтобы их выслушали и услышали», — подчеркнул психолог.