Психолог Шахов рассказал, что может говорить о возможной измене со стороны мужчины

Социальный психолог Александр Шахов рассказал, по каким признакам женщина может распознать мужскую измену. Об этом он сообщил сайту РИАМО.

По словам специалиста, заподозрить в измене мужчину можно в том случае, если он скрывает свои контакты, переписку, блокирует телефон и не ведет разговоры в открытую. Честному мужчине, на взгляд психолога, скрывать от любимой женщины нечего.

Тревожные мысли могут также появиться в том случае, если мужчина решает проводить больше времени с друзьями или на работе. Отсутствие сильного физического притяжения, эмоциональной близости и возникновение скуки в отношениях может говорить об измене или о мыслях про измену.

«Также поводом для беспокойства может стать неожиданный акцент на внешности со стороны мужчины. Решение записаться в спортзал или обновить гардероб может говорить о желании понравиться любовнице», — добавил специалист.

Он также посоветовал женщинам насторожиться в том случае, если в семейном бюджете появилось беспричинное увеличение расходов.

Шахов объяснил, что изменяя, мужчины могут осознавать, насколько это плохо, однако оправдывают свое поведение природой, генами или чем-то еще.