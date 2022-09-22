Психолог Шахов посоветовал бороться со стрессом с помощью «ответов на важные вопросы» | 360°

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Психолог Шахов посоветовал бороться со стрессом с помощью «ответов на важные вопросы»

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Социальный психолог Александр Шахов в беседе с РИАМО заявил, что побороть стресс от происходящего в мире можно лишь в том случае, если перед этим ответить на важные вопросы.

Один из них звучит так: «Что самое страшное может со мной случиться при данных обстоятельствах?». Специалист советует выгрузить все свои страхи на бумагу.

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Далее он предлагает задать следующие вопросы: «Как я могу с этим смириться?» и «Что я собираюсь делать прямо сейчас?».

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Специалист добавил, что необходимо жить одним днем и не думать о том, что вы потеряли.

«Живите сегодняшним днем. Не думайте о прошлом, что было, что потеряли. Не думайте о будущем, что будет, как будете жить. Живите сегодня, даже если вокруг все рушится. День спасения человека — сегодня. И если вы любите думать о завтрашнем дне, лучший способ подготовиться к нему — сегодня. Сегодняшний день — ваша жизнь», — резюмировал Шахов.

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