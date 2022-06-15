Психолог Шахов перечислил цели, которые сделают любую семью счастливее

Социальный психолог Александр Шахов считает, что три основные цели — удовлетворение потребностей, эмоциональная близость и помощь в самореализации, смогут сделать любую семью счастливой. Об этом написал сайт РИАМО.

По словам специалиста, не имея общих планов и целей, нет никакого смысла в союзе.

«Семья — это союз личностей, а не тел. Но многие об этом забывают, поэтому в России так много разводов. Любой союз имеет цель и следует ей. Без общих планов нет никакого смысла в объединении. С семьей аналогично. Если у пары нет стремлений, которые их сплачивают, такие отношения обречены», — сказал он.

Психолог также добавил, что семейная жизнь будет складываться более удачно в том случае, если каждый из супругов вникает в психологию своего партнера и понимает его потребности.

Также специалист указал на важность самореализации, которая закрывает духовную потребность.

«Без самореализации человек чахнет и теряет себя. Он перестает ощущать счастье и не видит смысла в жизни. Его одолевают депрессия, апатия, тоска. И именно в семье он может найти поддержку и вдохновение, чтобы реализоваться в итоге как личность. Любящие супруги дают друг другу силы, чтобы не останавливаться в развитии, а двигаться дальше», — резюмировал Шахов.