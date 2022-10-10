Психолог Шахов объяснил, как пережить развод менее болезненно | 360°

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Психолог Шахов объяснил, как пережить развод менее болезненно

Психолог Шахов: нередко справиться с разводом могут помочь совместные походы на терапию

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Социальный психолог Александр Шахов в разговоре с журналистами РИАМО рассказал, как можно пережить болезненные чувства в связи с разводом. По словам эксперта, многим людям помогают совместные походы на терапию.

Для многих разрыв — это травма, особенно в том случае, если прежние чувства сохранились. Перед тем, как принимать какие-то меры, психолог советует ответить себе на важные вопросы.

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«Какие эмоции причиняют вам боль? Печаль, тревога, отчаяние, разочарование? Все это — разные эмоции, и с ними нужно по-разному работать. Выявить настоящую причину — самый сложный и самый важный этап. Самостоятельно это сделать практически невозможно. Когда человек страдает, его мозг затуманен и не способен на объективную оценку», — добавил Шахов.

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Специалист считает, что справиться с болью после развода поможет передача эмоций другому человеку или же разговор со специалистом. В таком случае, по его словам, боль утихнет, а со временем исчезнет насовсем.

«Обесценивание, советы и перекладывание ответственности на самого страдающего — это плохие способы поддержки. Единственный эффективный путь избавления от боли — проработать ситуацию со специалистом», — заключил Шахов.

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