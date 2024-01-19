Общество 19 января 2024, 13:10 Психолог Шахов назвал неумение обсуждать проблемы в отношениях признаком будущего развода

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Молчание между супругами и неумение обсуждать проблемы в отношениях считаются одними из главных признаков развода в будущем. Об этом сообщил психолог Александр Шахов Пятому каналу.

По словам специалиста, партнерам нельзя молчать даже во время ссор. Очень важно обсудить проблемы и найти компромисс. В случае полного нежелания выходить на разговор, лучше закончить отношения, сообщили «Дни.ру».

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Также развод неизбежен, если один из партнеров переносит обиды из прошлого в настоящее. Кроме того, расторгать брак стоит в случае, когда отношения не оправдывают ожиданий кого-либо из супругов.