Общество 31 января 2024, 16:05 Психолог Секацкая рассказала, что зависимость от смартфона часто связана с избеганием реального мира

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Зависимость от смартфона может быть связана с желанием избегать какого-то события в реальном мире. Об этом Lenta.ru сообщила психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая.

По словам специалиста, у таких людей гаджеты выполняют функцию психологической анестезии. Человек таким образом заглушает чувство тревоги, обиды, скуки, боли, написала Общественная Служба Новостей.

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Психолог призвала чаще задаваться вопросом: «Зачем я сейчас взял в руки телефон?». Честный ответ поможет преодолеть зависимость.