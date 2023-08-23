Общество 23 августа 2023, 16:30 Психолог Секацкая призвала учиться видеть прекрасное в каждом сезоне, чтобы не столкнуться с депрессией в конце лета

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Главный совет, который поможет избежать депрессии, связанной с окончанием лета, — это научиться видеть что-то прекрасное в каждой поре года. Об этом изданию Life сообщила психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая.

По словам специалиста, большую роль в восприятии того или иного сезона играет наш гардероб. Наступление осени — это не повод переодеваться в черные цвета. Нужно приобрести вещи, которые доставляют комфорт и приятны телу.

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Секацкая порекомендовала запланировать отпуск на осенний или зимний период, чтобы продлить теплые дни и легче пережить холодные поры года.