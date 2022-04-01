Психолог Седова рассказала о пользе смеха

Психолог Ирина Седова рассказала, что смеяться полезно. Об этом сообщило агентство «Москва 24».

По данным NEWS.ru, она отметила, что смех помогает не только отвлечься, но и в целом меняет состояние человека.

«Когда мы смеемся, то физически не можем параллельно ощущать беспокойство или злость», — пояснила Седова.

Также эксперт рассказала, что смех помогает организму вырабатывать эндорфин — гормон радости. А еще повышает уровень кислорода, что улучшает работоспособность. Кроме того, он помогает людям сблизиться.

Ранее специалист по поведенческой психологии Артем Павлов заявил, что узнать характер человека можно по его смеху. Чтобы точно определить психотип человека, следует обратить внимание на ситуацию и удостовериться, что он делает это искренне.

Например, люди, которые смеются в полный голос, относятся к демонстративному психотипу. Чаще всего они отдают предпочтение творческим профессиям, таким как артист, телеведущий или менеджер.

Тревожные люди смеются тихо и сдерживают себя. Они обычно находят себя в профессии кассира или бухгалтера.