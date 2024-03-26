Общество 26 марта 2024, 16:46 Психолог Щербакова рассказала, что снижение уровня тревожности позволит перестать забывать о важных вещах

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Медицинский психолог Ольга Щербакова в беседе с изданием Life рассказала, что желание перестать забывать о важных вещах, например, выключать утюг или закрывать дверь, важно прорабатывать с помощью снижения уровня тревожности.

Как правило, человек упускает что-то важное из памяти из-за невроза навязчивых состояний. Если не получается понижать тревожность самостоятельно, можно обратиться к специалисту. Он даст практики, которые способствуют нормализации внутреннего состояния.

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Эксперт также предупредила, что внимание рассеивается при высоком уровне переутомления, когда человек делает все на автомате, не находясь в состоянии «здесь и сейчас».

«Налаживаем нормальный сон — не менее восьми часов в день, и включаем в меню побольше свежих овощей и фруктов, чтобы поддержать организм», — добавила Щербакова.