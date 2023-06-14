Общество 14 июня 2023, 15:14 Психолог Щербаков рекомендовал не обращать внимания на непрошенные советы

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Если человек слышит советы, о которых он не просил, то лучший способ — это просто их игнорировать. Об этом «Газете.ru» рассказал психолог и тренер-игротехник Центра толерантности Еврейского музея Вячеслав Щербаков.

Он отметил, что, если рекомендации высказал малознакомый человек, с которым не связывают близкие отношения, не стоит продолжать эту беседу. Лучший вариант — просто кивнуть и продолжит заниматься своими делами.

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«Лучшая тактика в этой ситуации — сохранять спокойствие, кивнуть и сосредоточиться на сохранении своего внутреннего ресурса», — отметил Вячеслав Щербаков.

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