Общество 10 июля 2023, 17:59 Психолог Савинова заявила, что тестирование состояния сотрудников важно для здоровой атмосферы в коллективе

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Наличие в компании штатного психолога или возможности у сотрудников обратиться в специализированный центр за помощью за счет работодателя говорит о потенциально здоровых отношениях внутри коллектива. Таким мнением с сайтом «Мир 24» поделилась эксперт в области психологии для бизнеса Алена Савинова.

Она объяснила, что последнее время наблюдается ухудшение психологического состояния людей. Растет число депрессий и тревожных расстройств. Что не может не сказываться на атмосфере внутри рабочего коллектива, с которым человек проводит едва ли не треть жизни.

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«Я очень поддерживаю такую практику. Важно проводить тестирование на психологическое состояние, выравнивать его через практики, мастер-классы», — отметила эксперт.

Она также назвала заботу о психологическом здоровье своих подчиненных социальной ответственностью владельца бизнеса.

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