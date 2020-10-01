Психолог: самоизоляция провоцирует агрессию у детей
Доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов рассказал, что самоизоляция усугубляет детскую агрессию. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным радиостанции «Комсомольская правда», он пояснил, что из-за длительного сидения дома у детей теряются навыки поведения в обществе.
«Это же дети, у них быстро все происходит», — рассказал Тхвостов.
Также, по его словам, лучший способ борьбы с детской агрессией — грамотная организация досуга школьников.