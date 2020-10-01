facebook_pixel
    01 октября 2020, 18:18

    Психолог: самоизоляция провоцирует агрессию у детей

    Дарья Морозова

    Доктор психологических наук, профессор Александр Тхостов рассказал, что самоизоляция усугубляет детскую агрессию. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным радиостанции «Комсомольская правда», он пояснил, что из-за длительного сидения дома у детей теряются навыки поведения в обществе.

    «Это же дети, у них быстро все происходит», — рассказал Тхвостов.

    Также, по его словам, лучший способ борьбы с детской агрессией — грамотная организация досуга школьников.

    Новости SMI.FM