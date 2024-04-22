Общество 22 апреля 2024, 12:24 Психолог Самбурский: вседозволенность может стать причиной агрессивного поведения детей

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Главной причиной агрессивного поведения детей считается вседозволенность и неблагополучная ситуация в семье. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с «Газетой.ru».

«Мир переворачивается, когда родитель узнает, что его ребенок буллер. Большинство родителей, узнав, что их ребенок буллер, проходят стадию отрицания», — подчеркнул специалист.

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По словам психолога, некоторые родители с рождения ни в чем не ограничивают ребенка. У таких детей отсутствует понимание границ дозволенного, норм и морали. И именно они склонны буллить своих сверстников. Главным мотивом для агрессивных детей становится самоутверждение, добавил Самбурский.